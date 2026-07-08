Marmaris Amfi Tiyatro'da Yaz Boyunca Sanat Rüzgarı Esecek

(MUĞLA)- Marmaris Amfi Tiyatro, temmuz ve ağustos aylarında konserlerden tiyatro oyunlarına, müzikallerden gösterilere uzanan zengin bir programa ev sahipliği yapacak.

Marmaris'te yaz akşamları, bu yıl da müzik, tiyatro ve sahne sanatlarıyla renklenecek. Temmuz ve ağustos aylarında Marmaris Amfi Tiyatro'da birbirinden farklı konserler, müzikaller, tiyatro oyunları ve gösteriler izleyicilerle buluşacak. Etkinlik takvimi 18 Temmuz'da Gırgıriye Müzikali ile başlayacak. 25 Temmuz'da Tan Taşçı, 28 Temmuz'da ise Teoman konser verecek.

Ağustos ayında ise çocuk müzikalleri, tiyatro oyunları ve konserler izleyiciyle buluşacak. Program kapsamında Sindirella ve Çizmeli Kedi çocuk müzikalleri ile Çok Güzel Hareketler ekibi sahne alacak. Müzik programında; Emre Fel, BLOK3, Grup Model, Duman, Derya Bedavacı, Wegh, Gülşen, Mor ve Ötesi, Norm Ender, Hadise, Sıla ve Yıldız Tilbe gibi isimler yer alacak. Tiyatro tutkunları ise Sumru Yavrucuk'un tek kişilik oyunu Shirley Valentine, Hayko Cepkin'in başrolünde yer aldığı Jekyll & Hyde gösterisi ile 7 Kocalı Hürmüz müzikalini izleme fırsatı bulacak. Etkinliklerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

-18 Temmuz: Gırgıriye Müzikali

-25 Temmuz: Tan Taşçı

-28 Temmuz: Teoman

-1 Ağustos: Sindirella Çocuk Müzikali

-2 Ağustos: Çok Güzel Hareketler

-4 Ağustos: Emre Fel

-5 Ağustos: Çizmeli Kedi Müzikali

-6 Ağustos: Blok3

-7 Ağustos: Grup Model

-8 Ağustos: Duman

-9 Ağustos: Shirley Valentine (Sumru Yavrucuk)

-12 Ağustos: Derya Bedavacı

-13 Ağustos: Wegh

-14 Ağustos: Gülşen

-15 Ağustos: Jekyll & Hyde (Hayko Cepkin)

-16 Ağustos: Mor ve Ötesi

-18 Ağustos: Norm Ender

-19 Ağustos: Hadise

-20 Ağustos: 7 Kocalı Hürmüz Müzikali

-21 Ağustos: Sıla

-22 Ağustos: Yıldız Tilbe

Kaynak: ANKA