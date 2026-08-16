Marmaris Aksaz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü, karadan ulaşımın mümkün olmadığı sarp arazide çıkan Marmaris Aksaz'daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Havadan uçak ve helikopterler, karadan ekipler ve Deniz Kuvvetleri'nin çıkarma gemileriyle arazözlerin denizden bölgeye ulaştırılmasıyla alevlere müdahale edildi. OGM, koordinasyon ve gayretli mücadele için kurumlara, gönüllülere, yerel yönetimlere, STK'lara ve vatandaşlara teşekkür etti.
(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Marmaris Aksaz'da karadan ulaşımın mümkün olmadığı sarp arazide çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Marmaris Aksaz'da, karadan ulaşımın mümkün olmadığı sarp arazide çıkan orman yangınını kontrol altına aldık. Havadan uçak ve helikopterlerimizle, karadan ekiplerimizle; yolun bittiği yerde ise Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemileriyle arazözlerimizi denizden bölgeye ulaştırarak alevlerin karşısına çıktık. Kurumlarımızın güçlü koordinasyonu, ekiplerimizin büyük gayretiyle yeşil vatan için omuz omuza mücadele ettik. Yeşil vatan için mücadelemizde bizlere destek veren kurumlarımıza, gönüllülerimize, yerel yönetimlerimize, STK'larımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geçmiş olsun Muğla."