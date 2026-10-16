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Marmaris açıklarında sürüklenen 15 metrelik teknedeki 4 kişiyi Kıyı Emniyeti kurtardı

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Marmaris açıklarında sürüklenen 15 metrelik teknedeki 4 kişiyi Kıyı Emniyeti kurtardı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen 15 metre uzunluğundaki teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. KEGM-14 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Marmaris'te emniyete alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişiyi ekipler kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki teknenin Yılancık Adası önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, teknedeki 4 kişiyi kurtardı.

KEGM-14 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenen tekne Marmaris'te emniyete alındı.

Kaynak: AA
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