Marmaris açıklarında sürüklenen 15 metrelik teknedeki 4 kişiyi Kıyı Emniyeti kurtardı

Marmaris açıklarında sürüklenen 15 metrelik teknedeki 4 kişiyi Kıyı Emniyeti kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen 15 metre uzunluğundaki teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. KEGM-14 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Marmaris'te emniyete alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişiyi ekipler kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki teknenin Yılancık Adası önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, teknedeki 4 kişiyi kurtardı.
KEGM-14 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenen tekne Marmaris'te emniyete alındı.
Kaynak: AA