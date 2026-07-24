Marmaris açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hisarönü Mahallesi açıklarında özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA