Marmaris Açıklarında 210 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 'Diamond 2' adlı teknede gerçekleştirilen operasyonda 210 kilogram esrar ele geçirildi. Teknenin kaptanı S.B. ve bir diğer kişi M.S. gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe açıklarında "Diamond 2" adlı tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan aramada 210 kilogram esrar ele geçirildi. Teknedeki S.B. (57) ile M.S. (23) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
