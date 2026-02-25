Haberler

Ramazan'da Marmaray'a İftar Yoğunluğu İçin Ek Sefer Düzenlemesi

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde yolcu yoğunluğunu azaltmak için Marmaray hattında ilave tren seferleri planladığını açıkladı. Ek seferlerin detayları ve saatleri paylaşıldı.

(ANKARA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan ayı süresince özellikle iftar saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkate alınarak ek seferlerin devreye alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Ek sefer saatleri ise şöyle:

17.42 Maltepe - Halkalı

18.10 Söğütlüçeşme - Halkalı

17.42 Halkalı - Pendik

18.05 Yenikapı - Pendik

Ek seferlerin Ramazan ayı boyunca uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA
