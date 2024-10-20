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Marmaray'da raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti

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Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda bir kişi raylara atlayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda saat 11.10 sıralarınd meydana gelen olayda istasyonda bekleyen bir kişi Gebze istikametinde seyreden treninin önüne atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Ön camı kırılan Marmaray'ın da kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Olayla ilgili Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonunda saat 11.10'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Marmaray'da raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

Hakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Memleket ne hale geldi Her gün onlarca kadın öldürülüyor her gün cinayetler intiharlar hırsızlıklar memleket yaşanmaz hale geldi

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İbrahim Demirel:

İntihar çözüm değildir, yazık etmiş kendine. Kınamamak gerek ağır bir durum. İnsan keyfine canına kıymaz, kim bilir ne derdi vardı da canına kıydı. Ama şuna inanıyorum her derdin bir dermanı vardır, buna kendim şahit oldum.

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