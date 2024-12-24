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Marmaray'da feci olay: Raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

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Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişi, Gebze istikametine giden trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Marmaray Bostancı istasyonunda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde kısa süreli aksamalar meydana geldi.

Olay, saat 12:30 sıralarından Marmaray Bostancı istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Marmaray'da feci olay: Raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gebze istikametinde tren seferleri kısa süre durdurulurken cenazenin çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.

Marmaray'da feci olay: Raylara atlayan kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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