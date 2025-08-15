Marmaray'da Şiddetli Rüzgar Sebebiyle Ağaç Devrildi, Seferler Durdu

Marmaray'da Şiddetli Rüzgar Sebebiyle Ağaç Devrildi, Seferler Durdu
Marmaray İçmeler İstasyonu yakınlarında meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle rayların üzerine devrilen ağaç seferlerin durmasına neden oldu. Yolcular, trenin durmasının ardından vagonlardan inerek raylar üzerinde yürümek zorunda kaldı.

Olay saat 16.30 sıralarında Tuzla Marmaray İçmeler İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Şiddetli rüzgar sebebiyle rayların üzerine ağaç devrildi. O sırada istasyona doğru ilerleyen bir tren, hat üzerinde durdu. Trenin durması üzerine bazı yolcular vagonlardan inerek rayler üzerinde yürümeye başladı. Yolcuların demir yolunda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
