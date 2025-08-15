Marmaray'da Şiddetli Rüzgar Sebebiyle Ağaç Devrildi, Seferler Durdu

MARMARAY İçmeler İstasyonu yakınlarında şiddetli rüzgarın etkisi ile rayların üzerine ağaç devrildi. Seferin durması üzerine trendeki yolcular vagonlardan inerek demir yolunda yürüdü.

Olay saat 16.30 sıralarında Tuzla Marmaray İçmeler İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Şiddetli rüzgar sebebiyle rayların üzerine ağaç devrildi. O sırada istasyona doğru ilerleyen bir tren, hat üzerinde durdu. Trenin durması üzerine bazı yolcular vagonlardan inerek rayler üzerinde yürümeye başladı. Yolcuların demir yolunda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.