Son dakika: Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Seferler tek hattan yapılıyor

Son dakika: Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 13.26'da bir kişi intihar etti. Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir." denildi.

Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti. İntihar haberi, Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından doğrulandı. İntihar vakası nedeniyle Marmaray seferlerinin Kazlıçeşme-Üsküdar durakları arasında tek hattan gecikmeli olarak yapılacağı açıklandı.

"SEFERLER TEK HATTAN GECİKMELİ İŞLENİYOR"

Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."