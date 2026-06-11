Haberler

Tekirdağ'da öğrenciler atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri sergiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde öğrenciler, geri dönüştürülebilir atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri düzenlenen defilede sergiledi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde öğrenciler, geri dönüştürülebilir atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri düzenlenen defilede sergiledi.

Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ile Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu iş birliğinde çevre bilinci ve geri dönüşüm farkındalığı oluşturması amacıyla "Atıktan Modaya" etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu Müdürü Hakan Çetin, çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Çetin, öğrencilerin atık malzemelerden oluşturdukları kıyafetlerle farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, gazete, plastik, karton ve çeşitli atık malzemeler kullanarak tasarladıkları kıyafetleri defileyle tanıttı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gülyüz Yaman, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
Kütahya'da mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı

Mezuniyet balosunda kan aktı: 2 liseli bıçaklandı
İran'dan ABD ve İsrail'e sert mesaj: Her tehdide acı verici karşılık vereceğiz

İsrail saldırıları sonrası İran'dan sert uyarı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Göçmen öfkesi ülkeyi küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç