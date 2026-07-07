Haberler

Marmaraereğlisi Belediyesinden kaçak yapılara yönelik çalışma

Marmaraereğlisi Belediyesinden kaçak yapılara yönelik çalışma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaraereğlisi Belediyesi ekipleri, Yeniçiftlik ve Çeşmeli mahallelerinde ruhsatsız konteyner, tel çit ve kaçak yapıları iş makineleriyle yıktı. Başkan Bozkurter, mevzuata aykırı yapılaşmaya göz yumulmayacağını belirtti.

Marmaraereğlisi Belediyesi ekiplerince ilçede kaçak ve ruhsatsız yapılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda özellikle Yeniçiftlik ve Çeşmeli mahallelerinde yasal mevzuata aykırı şekilde yerleştirilen konteynerler, tel çitlerle çevrilen alanlar ve izinsiz yapılaşmalara karşı denetimler artırıldı.

Belediye ekipleri, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter'in talimatıyla emniyet güçlerinin desteğinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda, yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapılar iş makineleriyle yıkıldı, taşınabilir konteynerler ve benzeri yapılar vinç yardımıyla bulundukları alanlardan kaldırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurter, belediyenin kişilere değil, mevzuata aykırı uygulamalara karşı mücadele verdiğini belirtti.

Kanunlar, yönetmelikler ve şehircilik kurallarının gereğini yerine getirdiklerini aktaran Bozkurter, şunları kaydetti:

"Ruhsatsız konteynerlere, kaçak yapılara ve izinsiz çevrelemelere mevzuat izin vermiyor. Bizim görevimiz de bu kuralları uygulamak ve ilçemizin düzenli gelişimini sağlamaktır. Marmaraereğlisi'nin geleceğini korumak, tarım alanlarını ve doğal yapıyı muhafaza etmek adına kaçak yapılaşmaya kesinlikle göz yummayacağız."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Tarihi görüşme başladı! Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi

Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

Soru Erdoğan'a geldi, Trump araya girip yanıt verdi: Hepsi kalkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roberto Martinez, Dünya Kupası'ndan elenmenin bedelini ağır ödedi

Dünya Kupası'ndan elenmenin bedelini ağır ödedi
Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak
Hindistan'da heyelan tankeri ve insanları sürükledi: 3 ölü, 9 yaralı

Heyelan önüne çıkanı sürükledi: 3 ölü, 9 yaralı
Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara'ya tek geldi: Erkek nişanlısı NATO Zirvesi programında yer almadı

Hollanda Başbakanı Jetten’in NATO heyetinde gözler o ismi aradı
İsrail'den Türkiye'ye F-35 tepkisi! Haberlerden rahatsız olmuşlar

İsrail'den Türkiye'ye 'F-35' tepkisi
Süper Lig'in yeni takımından Aubameyang bombası! Sessiz sedasız İstanbul'a getirdiler

Süper Lig'in yeni takımından Pierre-Emerick Aubameyang bombası!

Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar

Brad Pitt'ten 29 yaş küçük sevgilisiyle aşk dolu pozlar