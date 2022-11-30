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Şemsiyesiz adım atmayın! Meteoroloji saat verdi, bu iller sağanak yağışa teslim olacak

Güncel Haberler

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında, İzmir, Aydın ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Edirne çevreleri, Kırklareli'nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış (metrekareye 21-60 kilogram) öngörülüyor.

EGE VE AKDENİZ'DE DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın batı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 30-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor. Antalya'nın doğu ilçelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise yerel olmak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI YAPILDI

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Bölgesi Antalya İzmir Aydın Güncel Haberler

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