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Marmara Kariyer Fuarı'nda Yerel Yönetimler ve Kariyer Yolculuğu Paneli Düzenlendi

Marmara Kariyer Fuarı'nda Yerel Yönetimler ve Kariyer Yolculuğu Paneli Düzenlendi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocaeli Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği Marmara Kariyer Fuarı'nda, yerel yönetim ve kariyer fırsatları üzerine önemli bilgiler paylaştı. Gençlere yönelik istihdam ve yeşil dönüşüm projeleri hakkında da bilgi verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocaeli Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda, "Yerel Yönetimler ve Kariyer Yolculuğu" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda Yerel Yönetimler ve Kariyer Yolculuğu konulu panel gerçekleştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Büyükkılıç, yerel yönetimler ve belediyecilik alanındaki tecrübelerini gençlerle paylaşırken, bu alandaki kariyer fırsatları üzerine önemli ipuçları verdi.

Büyükkılıç, eğitimli, özgüvenli, deneyimli gençler yetiştirmek için gayret ettiklerini belirterek, 1,5 milyon nüfusu olan Kayseri'nin 4 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi, 2 teknoparkı olan ticaretin ve sanayinin merkezi olmasının yanı sıra tarım ve hayvancılıkta dikkatleri çeken bir şehir olduğunu anlattı.

Kayseri'nin kendisinden söz ettiren bir şehir konumuna geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak ayrıştırmadan, ötekileştirmeden eser ve hizmet siyaseti ile anıldıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma gibi önemli konularda Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü projeleri de katılımcılara anlattı.

Kadın ve genç istihdamına yönelik yaptıkları hizmetlere de değinen Büyükkılıç, Kayseri'nin istihdama fırsat veren bir şehir olduğundan bahsetti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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