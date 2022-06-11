Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı: Bu gece yarısı ve yarın etkili olacak - Haberler

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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı: Bu gece yarısı ve yarın etkili olacak

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı: Bu gece yarısı ve yarın etkili olacak

Marmara Bölgesi'nde bu gece ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, bugün gece yarısından sonra ve yarın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

"ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün gece yarısından sonra ve yarın Marmara Bölgesi'nde; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

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