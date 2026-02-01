Haberler

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

Meteoroloji, yarın Marmara bölgesinde kuvvetli fırtına, Trakya'da ise yoğun kar yağışı olacağını bildirdi. İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamayla oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

  • Meteoroloji, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Marmara'da kuzey yönlerden 50-80 km/saat hızında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklediğini duyurdu.
  • Meteoroloji, Trakya'da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü 10-20 santimetre kar kalınlığına ulaşabilecek yoğun kar yağışı beklediğini duyurdu.
  • İstanbul Valiliği, beklenen fırtınada çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşım aksamaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi günü, Marmara'da beklenen rüzgarın İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Duyuruda, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji Trakya için de yoğun kar uyarısı yaptı, kar kalınlığının 10-20 santimetreye ulaşabileceğini duyurdu. Açıklama şöyle: "Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın (02.02.2026 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği'nin ilgili uyarısı da şu şekilde: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
