Marmara Flüt Orkestrası Rekor Denemesi ile 10. Yılını Kutladı

Esenler Belediyesi, Marmara Flüt Orkestrası'nın (MFO) kuruluşunun 10. yılına özel olarak Türkiye'nin en kalabalık flüt topluluğu rekorunu kırmak üzere yüzlerce flüt çalan sanatçıyı bir araya getirdi.

Marmara Üniversitesi bünyesindeki orkestra, ayrıca Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümüne ithafen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde "Cumhuriyet" başlıklı konser verdi.

Orkestra, konser öncesinde kampüsteki açık hava etkinlik alanında, Türkiye'nin en kalabalık flüt topluluğu rekorunu kırmak için yapılan denemeyi flüt sanatçısı ve eğitimcisi Prof. Dr. Ece Karşal'ın liderliğinde gerçekleştirdi. Rekor denemesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen flüt sanatçıları aynı anda enstrümanı çaldı.

"Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz"

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, belediye olarak Marmara Flüt Orkestrası ile yıllardır Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümlerinde konserler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yıl anlamlı bir etkinliğe daha imza attıklarını söyledi.

Cerrahoğlu, rekor denemesine ilişkin, "Biz başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu bir de konserle taçlandırmış olduk. Güzel bir gündü. Katılımcıların, sanatçıların keyif aldığı bir konser oldu. İnşallah izleyenler de mutlu olur. Yaş ortalaması farklı. Küçük yaşlardan büyük yaşa kadar birçok sanatçı var. Onlar da çok heyecanlıydı. Onlarla birlikte mutlu olduk." dedi.

"Flütün bütün türlerini barındıran ilk ve tek orkestra"

Prof. Dr. Ece Karşal ise orkestranın Marmara Üniversitesi'nde bir proje kapsamında kurulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sene 10. yılımızı kutluyoruz. MFO, Türkiye'de flütün bütün türlerini barındıran ilk ve tek orkestra olma özelliğini taşıyor. 10. yılımızda özel bir proje yapmak istedik. Aslında bu kadar büyük bir katılım olacağını düşünmemiştik. Fakat bugün öyle bir noktaya geldik ki Diyarbakır, Mersin, Tekirdağ, İzmir, Manisa gibi Türkiye'nin dört bir tarafından toplulukta bir sürü flütçü var ve çok güzel bir konser gerçekleştirdik."

Sanatçıların çok güzel anılarla geri dönmesini temenni ettiğini dile getiren Karşal, "Hepsine teşekkür ediyorum. Böyle bir grubu bir araya getirdiğim için o kadar mutluyum ki. Müzik eğitiminin, sanatın ne kadar önemli olduğunu ve sanatla Türkiye'nin dört bir yanından bambaşka seviyelerde sanatçıların nasıl bu kadar güzel birleşebildiğini görmüş olduk. İnşallah bu başlangıç olur ve çok daha büyük katılımlı projelerle yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

"Türkiye rekoru kırdık"

Karşal, rekor denemesine resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 500 kişinin katıldığı bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye rekoru kırdık. İddialı konuşmak istemiyorum ama pek çok ülke için de aslında bu bir rekordu. Gelmek isteyip de gelemeyen pek çok kişinin olduğunu biliyorum. Bu da hepimiz için çok güzel bir tecrübe. Müzik eğitimi adına da bence bir ilk oldu. Uzun bir süredir bu projeyi yapıyoruz, herkesi çağırıyoruz. Amatörden profesyonele bu toplulukta müzisyenler var. Bugüne kadar çok güzel şeyler paylaştık. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum."