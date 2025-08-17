Marmara Depremi'nin Yıl Dönümünde Avcılar'da Anma Programı Düzenlendi

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Avcılar'da anma programı yapıldı. Avcılar Belediyesi ve Kent Konseyi'nin düzenlediği etkinlikte, deprem anıtına yürüyüş düzenlendi ve hayatını kaybedenler anıldı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle Avcılar'da anma programı düzenlendi.

Marmara Caddesi'nde Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi'nin düzenlediği programda Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAK) üyeleri ve protokol ellerinde meşalelerle deprem anıtına kadar yürüdü.

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, burada yaptığı açıklamada, depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısını derinden yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

"Toplum olarak doğal afetlerde yeniden toparlanıp ayağa kalkan bir milletiz." diyen Can, şöyle devam etti:

"26 yıl önce yaşadığımız acı hatıralar bugün hala tazeliğini korurken, kaybettiğimiz komşularımızı, sevdiklerimizi hatırlamak ve onları anmak için bir araya geldik. 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi hafızalarımızda derin izler bırakırken, deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bizlere hatırlattı. 1999'da hayatını kaybeden tüm halkımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bir kez daha bu acıları yaşamayız."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri deprem anıtına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
