Marmara Depremi'nin 26. Yılı Van'da Anma Programı ile Kutlandı

Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ( Afad ), Marmara Depremi'nin 26. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Tuşba ilçesindeki AFAD yerleşkesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Cemal Kurban, bugün 17 Ağustos'taki depremin 26. yılı olduğunu anımsattı.

Depremde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kurban, "AFAD olarak bir sloganımız var. Depremler öldürmez, binalar öldürür. 17 Ağustos depreminde ve devamında Van, Elazığ ve 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum." diye konuştu.