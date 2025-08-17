Marmara Depremi'nde Kaybedilenler İçin Anma Töreni

Marmara Depremi'nde Kaybedilenler İçin Anma Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölcük'te 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programında, yakınları mezarları ziyaret etti ve dualar edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yakınlarını kaybedenler, afetin 26. yılında mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinde gelenler, 26 yıl önce depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Gölcük Belediyesi tarafından mezarlıkta düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, afette yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

Depremde, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında görevli astsubay oğlunu kaybeden 81 yaşındaki İsmail Turgut, AA muhabirine, her sene eşiyle mezarlığa gelip oğlunun kabrini ziyaret ettiğini söyledi.

Turgut, oğlu Özkan'ı 28 yaşındayken kaybettiğini belirterek, "7 çocuğumuzdan Özkan'ı depremde, 2 ağabeyini ise başka sebeplerden kaybettik. Deprem günü ben de Gölcük'teydim. Biz biraz daha yukarıdaydık. Çok kişiyi kaybettik. Eşim deprem sonrasında felç oldu." dedi.

Oğlunun acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu dile getiren Turgut, "Hiç unutamıyoruz. Ne yapalım Allah'ın takdiri. Her deprem olduğunda etkileniyoruz. Hafif sallansa bile hatırlıyoruz. Asker oğlum çok da cana yakındı. Çok çalışkan ve iyi birisiydi ama kaybettik." ifadelerini kulandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu

AK Parti'ye neden geçti? Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler

Sahte polislere şafak operasyonu! Evlerden neler çıktı neler
Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı

Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Zelenski’den 'Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını' istedi

Putin'le görüşen Trump savaşı bitirmek için Zelenski'ye tek şart sundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.