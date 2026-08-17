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Marmara Depremi'nin 27. Yılında Gölcük'te Dua ve Anma Töreni

Marmara Depremi'nin 27. Yılında Gölcük'te Dua ve Anma Töreni
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde, depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde anma etkinliği düzenlendi. Saat 03.02'de depremin yaşandığı dakikada çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve hayatını kaybedenler için dua edildi. Vatandaşlar denize karanfil atarak sevdiklerini andı. Törene Gölcük Kaymakamı, Deniz Ana Üs Komutanı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen afetin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Vatandaşlar, denize karanfil attı.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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