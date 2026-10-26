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Marmara Depremi müdahalesi için Kırklareli'ne konteyner sahra hastanesi getirildi

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Marmara Depremi müdahalesi için Kırklareli'ne konteyner sahra hastanesi getirildi
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Sağlık Bakanlığının afet ve acil durum hazırlığı kapsamında Kırklareli'ne konteyner tipi sahra hastanesi getirildi. Olası Marmara Depremi müdahalesinde kullanılacak hastanenin afet hazırlık kapasitesini önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen afet ve acil durum hazırlık çalışmaları kapsamında Kırklareli'ne konteyner tipi sahra hastanesi getirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, olası Marmara Depremi'nde gerçekleştirilecek müdahale faaliyetlerinde kullanılmak üzere Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kente tahsis edilen sahra hastanesinde incelemede bulundu.

Sahra hastanesini gezen Cerit, yetkililerden bilgi aldı.

Cerit, kente getirilen sahra hastanesinin afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Kaynak: AA
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