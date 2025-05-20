Marmara Denizi'nde Müsilaj Mücadelesi: 1.8 Milyar TL Ceza Uygulandı

Marmara Denizi'nde Müsilaj Mücadelesi: 1.8 Milyar TL Ceza Uygulandı
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında 2 bin 896 işletme ve deniz aracına 1 milyar 808 milyon TL idari ceza uygulandığını ve 268 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında bugüne kadar 2 bin 896 işletme ve deniz aracına 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandığını, 268 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; müsilajla mücadele kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları sürdürülüyor. Marmara Denizi ile Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde 2021 yılından bugüne kadar 38 bin 934 işletme ve 233 bin 354 deniz aracı denetlendi. 2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletme için ise faaliyet durdurma kararı alındı.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde atık su üreten 447 tesis denetlendi. Denetim kapsamında deşarjı olan 360 tesisten atık su numunesi alındı. Analiz sonuçlarına göre, bu numunelerden 62'sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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