Marmara Denizi'nde limana demirleyen Karamürselli balıkçılar sezondan memnun

Marmara Denizi'nin önemli balıkçılık limanlarından birine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, başta palamut olmak üzere bereketli geçen av sezonunu geride bıraktı.

Marmara Denizi'nin önemli balıkçılık limanlarından birine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, başta palamut olmak üzere bereketli geçen av sezonunu geride bıraktı.

Eylül ayı başında "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından tekne ve ağlarını bakıma almak için limana döndü.

Tekne sahibi Hasan Keyif, AA muhabirine, özellikle palamuttan çok verim alındığını, son yılların en fazla palamut avlanan sezonu olduğunu belirtti.

Keyif, "Sezon başından kasım ayına kadar fazla av vermeyen hamsi ise kasım, aralık ve ocak aylarında yoğun olarak yakalandı. Allah bereket versin." dedi.

Balıkçı Çetin Çakır, ilk 4 aylık periyodun çok iyi geçtiğini anlatarak, yılbaşından sonra avcılığın bitmese de azaldığını ancak bu yıl palamudun kendilerine çok iyi sezon yaşattığını aktardı.

Erkan Kırmızı da palamut bolluğunun yanı sıra son zamanlarda iyi miktarda lüferin de avlandığını kaydetti.

20 yıldır balıkçılık yapan Muammer Mert, bu sezon palamudun bol olduğuna değinerek, "Hamsi, istavrit de bizleri memnun etti. Allah bin bereket versin, herkes sezondan memnun. Balıkçılarımızın yüzü güldü, paramızı kazandık. Çalıştık ve alın teri akıttık, emeğimizin de karşılığını aldık. Şükür Allah'a." ifadesini kullandı.

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yasak Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2023'e kadar sürecek. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise yasaktan muaf olup avcılık yapmaya devam edebilecek.