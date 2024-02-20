Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinde kaybolan mürettebattan 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisindeki kayıp mürettebat için arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce bulunan cansız bedenle birlikte iki kişiye ulaşılırken 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazındaki çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları görev alıyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi. Cesedin çıkarılması ve kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü belirten Demirtaş, diğer kayıp 4 personel için aramaların devam ettiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.