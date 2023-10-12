MARMARA DENİZİ'NDE 4 NOKTADA HAYALET AĞ TEMİZLİĞİ

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonuyla 2014 yılından itibaren başlatılan 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında, Marmara Denizi'nde Adalar ve Yeşilköy'de 4 farklı noktada hayalet ağ temizliği yapıldı. Avcılık ve balıkçılık faaliyetleri sonrasında unutulan; tahrip halde terk edilen ve deniz ekosistemine zarar veren atıl durumdaki ağlardan gün içindeki çalışmayla yaklaşık 9 bin metrekare toplandığı, proje başlangıcından itibaren ise 201 lokasyondan 344 bin 670 metrekare hayalet ağ temizlendiği aktarıldı. Çalışmalar dalgıçlar tarafından su altından da görüntülendi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Boğazlar Bölge Komutanlığı koordinasyonunda Yeşilköy'de hayalet ağ temizleme operasyonu gerçekleştirildi. Temizlik çalışmalarına İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2014 yılında başlatılan 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenme Projesi' kapsamında, sahil güvenlik ekipleriyle birlikte, Yeşilköy Sahili'nden açılarak deniz dibinde hayalet ağ temizliği gerçekleştirdi. Sabah saatlerinden itibaren, Adalar ve Yeşilköy'de dört noktada yapılan çalışmayla avcıların ve amatör balıkçıların unuttuğu, kopmuş ya da bilerek bırakılmış ağlar ve aletler, dalgıçların deniz tabanında belirlediği noktalardan toplandı. Ekosisteme, biyoçeşitliliğe, balıkların göç yolu ve yaşam alanlarına zarar verdiği belirtilen ağlardan, gün içindeki çalışma kapsamında yaklaşık 9 bin metrekare toplandığı bildirildi. Proje kapsamında şu ana kadar Marmara Denizi'nde 201 lokasyonda 5 milyon 4 bin 200 metrekarelik alanın tarandığı, 344 bin 670 metrekareyi bulan 221 atıl durumdaki ağın yüzeye çekilerek, ekosistemden uzaklaştırıldığı aktarıldı. Ahmet Yavuz Karaca proje kapsamındaki çalışmayı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Seyit Onbaşı Gemisi'nde anlattı. Çalışmalar sonrasında Ahmet Yavuz Karaca ve Haydar Ali Yıldız, toplanan ağ ve geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan sanat sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

2023 YILINDA 22 BİN METREKARE AĞ ÇIKARILDI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Bugün burada bulunma sebebimiz balıkçılık esnasında, bilerek, bilmeyerek denizlere terk edilmiş, kaçak avcılık sırasında kontrolden kaçma, ağların kayalıklara takılması gibi sebeplerle bırakılan, hem de avcılığa devam eden, hayvanların yumurtlama yaptığı, kaplumbağaların, balıkların takıldığı ve ölümüne sebep olan ağlar. Aynı zamanda deniz dibinde kirliliğe sebep oluyor. Bildiğiniz gibi 2-3 yıl önce müsilajla ilgili bir problem yaşanmıştı Marmara Denizi'nde ve müsilaj eylem planı hazırlanmıştı, 25 eylem planından biri de buydu. Biz İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak paydaş kurumlarımızla beraber bu faaliyeti yürütüyoruz. 2014 yılından itibaren yaklaşık 345 bin metrekare ağı denizden çıkarıp aldık. Bu ağları geri dönüşüme gönderiyoruz. Dayanıklı tüketim malzemeleri sektörüne veya şu an yeni bir uygulama başlattık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle bir protokol imzaladık; Olgunlaşma Enstitülerimize ve Halk Eğitim Merkezlerine gönderiyoruz burada bu ağlar, süs eşyası, elbise vesaire gibi ürünlere çevrilerek geri dönüşüme kazandırılıyor. Bugün ise yaklaşık 4 noktadan ağ çıkarma operasyonumuz olacak 2023 yılı çalışmalarıyla 22 bin metrekare ağı denizden aldık. Bugün aldığımızla beraber tahminimizce 9 bin metrekare çıkacak diye tahmin ediyoruz dedi.

BU FAALİYETLERİ SÜREKLİ YÜRÜTÜYORUZ

Karaca, Biz bu alanları belirlerken STK'lar ve balıkçılar arasında anketler yaparak görüş alıyoruz. Balıkçılar yıllarını denizde geçirdikleri için, avcılık yaparken veya bu faaliyetleri yürütürken aşağıda nerede ağ olduğunu biliyorlar. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisimiz, İl Müdürlüğümüz ve Deniz Zabıtamızla bu faaliyetleri sürekli yürütüyoruz. Bunun dışında resif bırakarak, yapay resifleri bırakarak denizlerdeki biyoçeşitliliği de artırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda da Adalar Bölgesi ve Sarayburnu civarında attığımız resiflerde resif bölgelerinde denizde ekosistem ve popülasyonun arttığını gözlemledik diye konuştu.

KİME AİT OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ VE İDARİ İŞLEM UYGULAYACAĞIZ

Karaca, Geçmişte atılan ağların kimin olduğunu bilmiyorduk fakat bakanlığımızın geçen yıldan itibaren başlayan projesiyle tüm av araçlarının, oltadan, gırgıra markalamak suretiyle hangi av aracı kime ait, hangi tekneye ait bundan sonra herhangi bir şekilde atılmış bir ağ yakaladığımızda o marka üzerinden görerek, idari işlem uygulayacağız İfadelerini kullandı.

AĞLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI KONUSUNDA GAYRET GÖSTERİYORUZ

Haydar Ali Yıldız, Bu hayalet ağlar özellikle denizlerdeki biyoçeşitliliği yok etme konusunda olumsuz etki yapıyorlar. Biz Belediyemiz olarak, özellikle geri dönüşüm konusunda Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri himayeleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Müdürlüğümüzle buradan çıkarılan ağların Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüleri ile birlikte ekonomiye kazandırılması konusunda gayret gösteriyoruz. dedi.