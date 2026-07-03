Beylikdüzü açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı
Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve 6 kişinin bulunduğu 8 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak marina'ya çekildi.
MARMARA Denizi'nde Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-14 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı