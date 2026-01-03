Haberler

Erdek'te lodos; dalgalar, denizle karayı birleştirdi

Güncelleme:
Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluştu ve deniz karayla birleşti. İnsanlar sahilde zor anlar yaşarken, tekne sahipleri de dalgalarla mücadele etti.

MARMARA Bölgesi'ni etkisi altına alan lodos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodosta yüksek dalgalar nedeniyle denizle kara birleşti.

Marmara Bölgesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan lodos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodosta, denizde yüksek dalgalar oluşurken, deniz karayla birleşti. Sahilde yürüyüş yapanlar zor anlar yaşadı. Bazı tekne sahipleri de kıyıda demirli teknelerinde dalgalar nedeniyle zorlandı. İlçede, lodosun etkisini gece boyu sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel





