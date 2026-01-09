Haberler

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul da dahil olmak üzere bazı illerde yarın öğleden itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğleden itibaren bölge genelinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da güney ve batıdan fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

