Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan olaya ilişkin açıklama

Güncelleme:
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınmayan bir grup jandarma personeline mukavemette bulundu. Jandarma, yasal çerçevede orantılı müdahalede bulundu. Olayla ilgili idari süreç başlatıldığı bildirildi.

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no'lu duruşma salonunda gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir" denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesabından, Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no'lu duruşma salonunda 15 Ocak Perşembe günü jandarma ile binaya alınmayan bir grup arasında çıkan olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no'lu duruşma salonunda 15 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir. Duruşma salonunun güvenliğini sağlayan jandarma personeline yönelik mukavemetin şiddetlenmesi, kalabalığın içerisinden görevli personele yönelik ağır hakaret içeren sözlerin söylenmesi üzerine; olayların yaşandığı alanda, bir personelin, söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Yaşanan olaylar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

