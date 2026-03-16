Bayramda Marmara Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nda Marmara Bölgesi'nde beklenen soğuk ve yağışlı havayı açıkladı. Bayram süresince hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceğinin değerlendirildiği bildirildi. 19 Mart 2026 Perşembe arife günü, bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 20 Mart 2026 Cuma bayramın ilk günü bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 21 Mart 2026 Cumartesi günü ise bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü günü olan 22 Mart 2026 Pazar günü ise bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor.

Marmara Bölgesi'ndeki il merkezlerinde, arife günü ve bayramda tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

"İstanbul: Perşembe 8/10, Cuma 7/10, Cumartesi 8/12, Pazar 8/11 derece. Edirne: Perşembe 6/11, Cuma 5/11, Cumartesi 6/11, Pazar 6/13 derece. Kırklareli: Perşembe 5/9, Cuma 5/8, Cumartesi 5/9, Pazar 5/10 derece. Tekirdağ: Perşembe 7/9, Cuma 6/8, Cumartesi 7/9, Pazar 7/12 derece. Kocaeli: Perşembe 8/9, Cuma 9/10, Cumartesi 10/11, Pazar 7/12 derece. Sakarya : Perşembe 8/9, Cuma 8/10, Cumartesi 9/11, Pazar 8/12 derece. Yalova : Perşembe 10/12, Cuma 10/12, Cumartesi 11/14, Pazar 9/12 derece."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
