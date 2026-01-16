Haberler

Marmara'da sıcaklıklar azalacak; buzlanma ve don bekleniyor

Marmara'da sıcaklıklar azalacak; buzlanma ve don bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi, buzlanma ve don olaylarının beklenmesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının azalacağı belirtilerek, buzlanma ve don olaylarının beklendiği kaydedildi.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgenin bugün akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi. Soğuk havanın, 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği, bu süreçte Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ve Marmara'nın doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli, yer yer orta kuvvette buzlanma ve don olaylarının görülmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkililer, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgili kurumları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı

İngiltere'nin yayınladığı 16 ülke arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak

MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi

Okulun sistemine nasıl girdiği anlaşıldı! Hademe değilmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası