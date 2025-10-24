Haberler

Marmara Bölgesi'nde Fırtına Beklentisi

Güncelleme:
MGM, Marmara Bölgesi'nin batısında öğle saatlerinden itibaren etkisi artacak kuvvetli fırtına hakkında uyarıda bulundu. Rüzgarın hızı 40-60 km/saat, hamlesi ise 70-80 km/saat ulaşabilir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırıp Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) esmesinin beklendiği bildirildi. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
