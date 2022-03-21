Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor - Haberler

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Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Marmara Bölgesi geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

MANİSA (AA) - Marmara Bölgesi geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Marmara Bölgesi, Fırtına, Manisa, İzmir, Güncel, Haberler

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