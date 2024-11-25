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Marmara Adası'nda Toprak Kayması: İki İşçinin Cesedi Bulundu

Marmara Adası'nda Toprak Kayması: İki İşçinin Cesedi Bulundu
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Balıkesir'in Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan ikinci işçi Mustafa Dak'ın cesedi çıkarıldı. Ekipler, olayın ardından toprak kaymasının nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan ikinci kişinin cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Blok mermerlerin altında kalan Dak'ın cenazesine ulaşan ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla cesedi bulunduğu yerden çıkarttı.

Mustafa Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekipler, toprak kaymasının nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında 24 Kasım'da toprak kayması meydana gelmiş, işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte inen mermer bloklarının altında kalmıştı. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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