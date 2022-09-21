Marketinde ölü bulunan arkadaşını ihbar eden şahıs şüphe üzerine tutuklandı
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Marketinde ölü bulunan arkadaşını ihbar eden şahıs şüphe üzerine tutuklandı Isparta'da market tuvaletinde ölü bulunan şahsı ihbar eden market sahibi toplanan deliller neticesinde şüphe üzerine tutuklandı.
Marketinde ölü bulunan arkadaşını ihbar eden şahıs şüphe üzerine tutuklandı
ISPARTA - Isparta'da market tuvaletinde ölü bulunan şahsı ihbar eden market sahibi toplanan deliller neticesinde şüphe üzerine tutuklandı.
Olay, 16 Eylül tarihinde 10.30 sıralarında Ayazmana Mahallesi Yeni Karakavak Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; market sahibi A.K.A. ve Mehmet Zengin, gece markette konakladı. Sabah saatlerinde tuvalete gideceği sırada Mehmet Zengin'in cansız bedeni ile karşılaşan dükkan sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan market sahibi A.K.A,ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece toplanan deliller neticesinde şüphe üzerine tutuklandı.