Adana'da market sahibini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, market sahibini tabancayla öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan da 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Barbaros Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te market işleten Emrah Tutal'ı (38) tabanca öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık M.K. (21) ile tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık M.K. savunmasında, S.Ö. ile arasındaki ilişkiye S.Ö'nün eniştesi ve maktulün de ağabeyi olan B. Tutal'ın karşı çıktığını belirtti.

Bu konu sebebiyle B. Tutal ile aralarında çıkan kavgaya Emrah Tutal'ın da karıştığını anlatan M.K, maktulün kendisini parkta darbettiğini öne sürdü.

Parkta yaşanan olayın ardından korktuğu için şikayetçi olmadığını savunan M.K, şu beyanlarda bulundu:

"Olayın öncesinde de B. Tutal tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edilmiştim. Bu olayların kapanması gerektiğini düşündüm. Bu nedenle Emrah Tutal ile konuşmaya karar verdim. Evde bulunan dedeme ait tabancayı yanıma aldım. Emrah Tutal'a ait markete gittim. Amacım S.Ö. ile evlenmek istediğimi söylemekti. Emrah Tutal aniden elini çekmeceye doğru götürdü. Bu sırada panikledim ve tabanca ile ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Öldürme kastım kesinlikle yoktu. Daha sonra arkadaşımın evine gittim. Burada polisler beni yakaladı. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Müşteki S. Tutal ise maktulün eşi olduğunu ve sanıkla öncesine dayalı bir husumetlerinin bulunmadığını ileri sürdü.

Olay günü sanığın markete geldiğini ve belinden çıkardığı tabancayla ateş ettiğini savunan S. Tutal, "Eşim telefonla konuştuğu sırada sanık aniden tabancayla ateş etti. Ben markette bulunan küçük çocuğumu kurtarmak için panikledim. Eşim asla sanığın söylediği gibi elini çekmeceye doğru uzatmadı. Zaten iş yerinde tabancası da yoktur. Sanık tabanca ile ateş ettikten sonra kaçtı. Bu olay öncesinde markete 4 ya da 5 kişilik bir grup geldi. Bu kişilerin iş yerimizi kontrol ettiğini düşünüyorum. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de bu celse beyanı alınmayan tanık S.Ö. hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te market işleten Emrah Tutal'ı tabancayla öldürdüğü iddia edilen M.K. Yenibey Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alınmış, 12 Kasım 2025'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.