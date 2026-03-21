Haberler

Antalya'da tartıştığı müşterisini silahla öldüren market sahibi ve babası tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, market işletmecisi Hakan K., tartıştığı 19 yaşındaki müşteri Hasan Şimşek'i tabancayla öldürdü. Olayda kullanılan silahın sahibi olan baba Resul K. da tutuklandı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde tartıştığı müşterisi Hasan Şimşek'i (19) tabancayla öldüren Hakan K. ve olayda kullanılan "evde bulundurma ruhsatlı" silahın sahibi baba Resul K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ekiplerce adliyeye sevk edilen Hakan K. ve baba Resul K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1088 Sokak'taki bir markette Hakan K. ile müşteri Hasan Şimşek arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmeci Hakan K. yanındaki tabancayla Şimşek'e ateş etmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 19 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Olayın ardından Hakan K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil

Bakan Fidan müzakerenin önündeki engeli açıkladı
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti

İran'ın nükleer can damarına yapılan saldırı aralarını açtı
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil

Bakan Fidan müzakerenin önündeki engeli açıkladı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı