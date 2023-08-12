Market Hırsızı 30 Taşınabilir Hard Disk Çaldı

Adana'da bir markete müşteri gibi giren Ahmet Koçak, bıçakla kilitli dolabı açarak içindeki 30 taşınabilir hard diski çaldı. Polis tarafından yakalanan Koçak tutuklandı.

ADANA'da müşteri gibi girdiği markette, reyondan aldığı bıçakla kilitli dolabı açan Ahmet Koçak (22), 7 bin 500 lira değerinde 30 taşınabilir hard disk çalıp, kaçtı. Polis tarafından yakalanan Koçak, tutuklandı.

Olay, 30 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Müşteri gibi zincir marketin şubesine giren Ahmet Koçak, bir süre keşif yaptıktan sonra reyondan aldığı bıçakla kilitli dolabı açtı. Şüpheli Koçak, dolaptaki 7 bin 500 lira değerindeki 30 taşınabilir hard diski çalıp, giysisinin içine saklayarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyince hırsızlığı fark eden market çalışanı Gülsüm B., polise ihbarda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Koçak, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Yapılan aramada, şüphelinin çaldığı taşınabilir diskler bulunamadı. Emniyete götürülen Koçak, suçunu itiraf ederek, "İçinde elektronik cihazların bulunduğu cam dolabın kilidini çevirdim, açıldı. Aldığım taşınabilir diskleri 500 TL karşılığında tanımadığım birine sattım. Pişmanım, zararı karşılamak istiyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Koçak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.