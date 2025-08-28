Markale Katliamı'nın 30. Yılı Anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın 30'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasıyla başlayan törende devlet yetkilileri ve kurbanların yakınları, katliamın yaşandığı yere çiçek bıraktı.

Kurbanların yakınları, kaybettikleri akrabaları için tören alanında dua etti.

Vijecnica Kütüphanesi'nde de "Markale'deki Suçlar: Sivillerin Öldürülmesi ve Yaralanması - Suçluların Yargılanması, Gerçeğin İnkarı, Unutuşa Direniş" isimli sergi açıldı.

Sergide, Saraybosna'daki pazar yeri katliamlarını ayrıntılı şekilde belgeleyen dokümanlar, fotoğraflar ve video kayıtları yer aldı.

Pazar yerinde iki katliam yaşanmıştı

Savaşta başkent Saraybosna'yı kuşatma altında tutan Sırp birliklerince Markale'deki pazar yerine ilk olarak 5 Şubat 1994'te bir havan topu saldırısı düzenlenmiş ve bu saldırıda 68 kişi hayatını kaybetmiş, 144 kişi yaralanmıştı. 28 Ağustos 1995'te yapılan diğer bir saldırıda ise 43 sivil ölmüş, 84 kişi yaralanmıştı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), pazar yerine yapılan saldırıların Sırp birliklerince gerçekleştirildiğini kanıtlarla ortaya koyarken, katliamın sorumlularından Bosnalı Sırp komutan Dragomir Milosevic 33 yıl hapse mahkum edilmişti.

Saraybosna'nın kuşatılması ve kuşatma boyunca işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Lahey'de yargılanan eski Sırp komutanlardan Stanislav Galic de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saraybosna, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulurken şehirde 2 bine yakını çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil Sırpların saldırılarında hayatını kaybetmişti.