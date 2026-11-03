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Mark Ruffalo, Michigan'da Senato yarışında Müslüman aday Abdul el-Sayed'i destekledi

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ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Michigan'da Senato yarışındaki Müslüman aday Abdul el-Sayed'i destekleyeceğini açıkladı. Ruffalo, sosyal medya paylaşımında Sayed'in değerlerine ve liderlik anlayışına inandığını belirterek seçmenlere oy pusulasıyla seslerini duyurma çağrısı yaptı.

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Michigan eyaletinden Senatoya girmek için yarışan Müslüman aday Abdul el-Sayed'i destekleyeceğini açıkladı.

Ruffalo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayed'in yanında durmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Sayed'in savunduğu değerlere, temsil ettiği liderlik anlayışına ve birlikte inşa edilebilecek geleceğe inandığını belirten Ruffalo, şunları kaydetti:

"Michigan, harekete geçin. Kar hırsının önüne insanı, şirket açgözlülüğünün önüne sağlık hizmetini koymak ve gücü yeniden hepimizin ellerine teslim etmek için sesinizi yükseltin."

Sayed'in "hükümetin herkes için çalışması gerektiğini farkına varan biri" olduğunu kaydeden Ruffalo, "İşte bu yüzden Sayed'i destekliyorum." ifadesine yer verdi.

Paylaşımında Sayed'in seçim kampanyasında yaptığı bir konuşmadan kesit de yayımlayan Ruffalo, seçmenlere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sizden, oy pusulanız aracılığıyla sesinizi duyurmanızı istiyorum. Ailenizle konuşun. Çevrenizdeki insanlara ulaşın. Sokaktan birini tutup getirin."

Mısır kökenli Müslüman aday 42 yaşındaki Sayed, Michigan'da 4 Ağustos'ta yapılan ön seçimleri kazanarak Demokrat Partinin adayı olmuştu.

Sayed sandıkta, Cumhuriyetçi rakibi 63 yaşındaki Mike Rogers'a karşı, ABD Senatosunda Michigan'ı temsil etmek için mücadele veriyor.

Kaynak: AA
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