Haberler

Marella Discovery 2 Kruvaziyeri, Marmaris'e 1695 Yolcu ile Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahamalar bayraklı Marella Discovery 2 kruvaziyeri, Girit Adası ziyaretinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine 1695 yolcu ile yanaştı. Turistler, Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1695 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Girit Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 265 metrelik dev yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu İngiliz 1695 yolcu ve 738 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Gemi acentesi yetkilisi Emrah Ersoy, gazetecilere, geminin ilçeye bu yıl 8'inci seferini yaptığını, yolculardan yaklaşık 300'ünün Dalyan ve diğer turlara katıldığını söyledi.

"Marella Discovery 2"nin gece saatlerinde Alanya Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde 3. kişi gizemi! Eski emniyet müdürü canlı yayında anlattı

Güllü'nün ölümünde 3. kişi gizemi! Eski emniyet müdürü açıkladı
Kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan Hülya Avşar, mahkemeye başvurup istediğini aldı

Kiracısını mahkeme ile dize getirdi! İşte alacağı rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.