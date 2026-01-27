Haberler

Mardinli uçurtma ustası Mungan, Katar'daki festivale katıldı
Uçurtma tutkusunu sanata dönüştüren 34 yaşındaki Zahit Mungan, 38 ülke katıldığı festivallerle Mardin'in kültürünü tanıtıyor. Katar'da düzenlenen uçurtma festivalinde ilgi çeken uçurtmalarını sergileyen Mungan, Mardin’in zengin kültürünü dünyaya taşıdı.

Mardin'de uçurtma ustası Zahit Mungan, Katar'da düzenlenen uçurtma festivaline katıldı.

Çocuk yaşta başladığı uçurtma tutkusunu sanata dönüştüren 34 yaşındaki Mungan, 38 ülkede katıldığı festivallerle Mardin'in zengin kültürünü dünyaya tanıtıyor.

Mungan, 14-24 Ocak'ta Katar'da düzenlenen 4. Katar Uluslararası Uçurtma Festivalinde hazırladığı uçurtmalarını uçurdu.

Festival dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Mungan, Mardin'de hazırladığı uçurtmalarını festivaldeki uçurtmalardan çok farklı ve ilgi çekici olduğunu söyledi.

Uçurtmalarda Mardin'in kültürünü yansıttığını belirten Mungan, şunları kaydetti:

"Hazırladığım Şahmeran ve Tavuzkuşu uçurtmaları Katar'da büyük ilgi gördü. Katar'da turizmin canlanması için birçok festival yapılıyor. Bunlardan biri de uçurtma festivali. Katar'da katıldığım uçurtma festivalinde büyük ilgi topladım. 10 gün boyunca uçurtma uçurduk. Katar rüzgar alan ve uçurtma için çok elverişli bir bölgedir. O yüzden uçurtmasız bir gün geçmedi."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
