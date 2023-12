Mardinli çift düğün için ayırdıkları parayı Filistin'e bağışladı

MARDİN'de evlenen Yusuf (30) ve Derya Andinç (27) çifti, düğün için ayırdıkları bir miktar parayı, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere bağışladı. Yusuf'un Filistin halk oyunu 'Dabke' dansı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mardin Sanat Akademisi'nde müzik öğretmenliği yapan Yusuf Andinç, 3 Aralık'ta hayatını Derya ile birleştirdi. Çift, düğün için biriktirdiği parayı, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinli ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi üzere AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşlarına teslim etti. Nikahın ardından, Mardin manzarası eşliğinde fotoğraf çekimi sırasında Filistin halk oyunu olan Dabke dansı yapan Yusuf'un görüntüleri de sosyal medyada büyük ilgi gördü. İsrail'in saldırıları ve Filistinlilerin yaşadığı acı üzerine düğün yapmama kararı aldıklarını belirten Yusuf, "Müzik öğretmeniyim. Eşimle düğünden önce konuştum ve 'biz bu zamanda düğün yapmayalım. Şu an mazlum Filistinli kardeşlerimiz zulüm altında. Katil ve terörist İsrail tarafından soykırıma uğruyorlar. Karınca misali elimizde ne varsa onlara destek olalım, farkındalık oluşturalım' dedim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Allah ondan razı olsun. Düğün yapmadığımız için birçok insan bize kızdı, hatta çok ters tepkiler aldık. Bize 'siz müzik öğretmenisiniz nasıl düğün yapmazsınız' dedi. Bende 'Filistinli kardeşlerimiz şu an böyle bir zulmün altındayken düğün yapamam' dedim. O çocuklar orada soykırıma maruz kalıyorlar. Ben buna göz yumamazdım. Biz de dış çekim yaparken bir video çektik. Biz önceden bu kadar viral olacağını düşünmemiştik. Öylesine çektik, vicdanımız rahattı çünkü. Şu an ülkemizde hatta bütün dünyada gündemde. Lütfen Filistin'i gündemde tutalım. Çünkü orada kadınlar, çocuklar şehit oluyor. Birçok insan orada aç, susuz, elektriksiz kalıyor. Lütfen çok destek olalım. Yaptığımız destekle şu an milyonlarca insan düğünümüze gelmiş gibi oldu. Farkındalık olsun istedik. Filistin'i gündeme getirdik. Bu bizim için çok anlamlı oldu. Düğün yapsaydık belki en fazla bin kişi şahit olacaktı, ama şu an milyonlarca insan sosyal medyada videoyu görerek düğümünüze şahit olmuş oldular" dedi.

'FİLİSTİN ÖZGÜR OLURSA, DÜĞÜNÜMÜZÜ MUTLULUKLA YAPARIZ'

Aldıkları karardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden gelin Derya Andinç, "Eşimle nişanlı olduğumuz dönemde bana bu fikrini beyan etti. Ben de mutlulukla ve çok güzel duygularla ona destek verdim. Düğün yapmadık evet ama onlar adına böyle bir hareket yapmak beni daha fazla mutlu etti. Filistin adına zafer istiyorum. Dualarımız onlarla. İnşallah zafer kazanacaklar. Bir gün Filistin özgür olursa, belki o zaman düğünümüzü mutlulukla yaparız" diye konuştu.