Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan yeni yıl mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında yeni yılın tüm insanlık için daha mutlu, huzurlu ve müreffeh olması temennisinde bulundu.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"2025 yılında da birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak, şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla asrımızın 'Türkiye Yüzyılı' olması için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istiklalimizden ve istikbalimizden ödün vermeden istikrarın, barışın ve huzur ikliminin devamı için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mardin'imizde 2024 yılında sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden sanata birçok alanda gerçekleştirdiğimiz kamu yatırımlarının ve projelerin 2025 yılında da gayretle ve kararlılıkla devam ettirilmesi en önemli hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizin ve tüm Mardinli hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."