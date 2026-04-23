Mardin Valisi Akkoyun'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Akkoyun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. açılış yıldönümünü kutlarken, dünyanın tek çocuk bayramı olma özelliğini vurguladı ve tüm dünya çocukları için barış diledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıp egemenliği millete vererek bu önemli günü çocuklara armağan ettiğini belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanıyor olması ecdadımızın, en değerli varlığımız olan çocuklarımızı geleceğimizin teminatı olarak gördüğünün en somut göstergesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini tüm dünya çocuklarıyla paylaşıyor olmamız; millet olarak din ve dil ayırımı gözetmeksizin bütün dünya çocuklarına verdiğimiz değerin de kanıtıdır. Bugünün, Gazze başta olmak üzere dünya üzerinde acı ve ızdırap çeken tüm çocuklarımızın kurtuluşuna ve gönül coğrafyamızda yaşanan zulmün sona ermesine vesile olmasını temenni ediyorum. Gurur, heyecan, sevinç ve coşku içerisinde kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 106'ncı kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
