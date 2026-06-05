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Mardin Valisi Akkoyun, yol yapım çalışmalarını inceledi

Mardin Valisi Akkoyun, yol yapım çalışmalarını inceledi
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Bu yıl 600 kilometrenin üzerinde yol çalışması hedefleniyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Vali Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanlarıyla merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akkoyun, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl planlanan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Artuklu'da yaklaşık 50 yıldan fazladır kullanılan ve yıpranmış içme suyu şebekesi ile depoları yenilediklerini belirten Akkoyun, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Yol Şube Müdürlüğünce yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki caddede asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız asfalt, bitümlü sıcak karışım dediğimiz yüksek kalitede bir asfalt. Bu yolun bitmesiyle birlikte inşallah mahallede yaşayan vatandaşlarımız daha rahat, daha konforlu ulaşım imkanına sahip olacaklar. Bu ayın sonu veya önümüzdeki ayın başı itibariyle de Mardin'in Artuklu ilçesindeki yol anlamında büyük bir ivme yakalamış olacağız. Hemen hemen Mardin merkezde bulunan yolların tamamını inşallah yapmış olacağız."

10 ilçede Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çalışmalarına devam ettiklerini belirten Akkoyun, "Geçen yıl Mardin Büyükşehir Belediyemiz tarafından Mardin genelinde 10 ilçemizde asfalt, kilit parke ve diğer yapımlarla birlikte 500 kilometre yol çalışması yaparak Mardin Büyükşehir Belediyesi tarihinde en büyük rakama ulaşmış olduk. Bu yıl geçen yılki rakamların üzerine çıkarak sezon sonunda 600 kilometrenin üzerinde yol çalışmasını tamamlamış olacağız. Amacımız vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Ferhan Batuk'ta mahalle sakinlerinin ve esnafların yol çalışmalarının başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Akkoyun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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