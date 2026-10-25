Mardin Valisi Akkoyun, Nusaybin'de 4'ü çocuk 6 kişinin ölümü üzerine taziyeye gitti

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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişinin taziyesine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Şirin (11), Lavin (9), Zana (5), Mert (5), Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk'ün (28) kırsal Tepealtı Mahallesi'ne bağlı Topaçlı mezrasında kurulan taziyelerine katıldı.

Hayatını kaybedenler için dua eden Akkoyun, aile üyelerine başsağlığı diledi.

Vali Akkoyun'a ziyaretinde, Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin eşlik etti.

Kaynak: AA