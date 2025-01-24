Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Mardin Valisi Akkoyun, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti

Mardin Valisi Akkoyun, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Vali Akkoyun, hizmet vermeye başlayan, 20 üniteden oluşan merkezde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Merkezin sağlık alanında ilçede büyük bir açığı kapattığını kaydeden Akkoyun, hastane inşaatı bittikten sonra alt yapı, içme suyu ve yol ile ilgili eksiklikler olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu eksiklikleri kısa bir süre içerisinde giderdiklerini söyledi.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, enerjiden ulaşıma, sanayiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar çok ciddi yatırımlar, kazanımlar elde ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülke olarak çıtayı yükselttiğimiz bu süreçte Mardin'de gerekli payı alıyor. Mardin'in bütün ilçelerinde olduğu gibi Midyat'ta yatırım imkanlarından faydalanıyor, birçok alanda yatırımlar gerçekleşiyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçenlere şükranlarımızı arz ediyorum."

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da merkezde 3 ameliyathanenin ve 20 diş ünitesinin olduğunu belirtti.

Hasta kabulüne başladıklarını ifade eden Yavuz, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Akkoyun ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Akkoyun'a ziyaretinde, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin de eşlik etti.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
img

Arda Turan'dan Ahmed Kutucu'ya duygusal veda
img

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
img

Farah Zeynep Abdullah'tan Ayşe Barım tepkisi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.