Mardin'de tuz çalısı üretimi 2026'da 4 milyona çıkarılacak

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Tuz Çalısı Üretim Tesisi'nde yaptığı incelemede, "Asrın felaketinden etkilenen 11 ilimiz başta olmak üzere toplam 40 ilimize 2025 yılında 2 milyon adet tuz çalısı fidanı gönderilmişti. Üretim kapasitemizi artırarak 2026 yılı hedefimizi 4 milyon adet tuz çalısı fidanı olarak belirledik" dedi.

Kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliği ve çölleşmeye karşı dirençli, sorunlu ve tuzlu topraklarda yetişebilen tuz çalısı bitkisi, Mardin'de üretilerek ülke genelindeki meralarda kullanılmak üzere gönderiliyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Tuz Çalısı Üretim Tesisi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

'40 İLİMİZE 2 MİLYON FİDAN GÖNDERİLDİ'

Burada açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Meralarımıza Yeniden Hayat' projesi kapsamında, Mardin'de geçen yıl üretilen 2 milyon tuz çalısının ülke genelindeki topraklarla buluşturulduğunu belirtti. Vali Akkoyun, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen 'Meralarımıza Yeniden Hayat' projesi kapsamında, asrın felaketinden etkilenen 11 ilimiz başta olmak üzere, toplam 40 ilimize 2025 yılında 2 milyon adet tuz çalısı fidanı gönderilmiştir. Bu kapsamda üretim kapasitemizi hızla artırarak 2026 yılı hedefimizi 4 milyon adet tuz çalısı fidanı üretmek olarak belirledik" dedi.

'YEM MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEK STRATEJİK ALTERNATİF'

Tuz çalısının kurak ve yarı kurak bölgelerde düşük su ihtiyacıyla yetişebildiğini belirten Akkoyun, "Tuz çalısı, kurak ve yarı kurak bölgelerde son derece düşük su ihtiyacı ile yetişebilmektedir. Bu yönüyle hayvancılıkta en büyük gider kalemini oluşturan yem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik stratejik ve sürdürülebilir bir alternatif oluşturmaktadır. Mardin'imizde sürdürülebilir bir hayvancılık modelinin oluşturulmasına katkı sunan bu çalışma çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu proje ile meralarımızın verimliliğini arttırmayı, küçükbaş hayvancılığı desteklemeyi, üreticilerimizin gelir düzeyini yükseltmeyi ve ihtiyaç duyulan illerimize tuz çalısı fidanı ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere, Tarım ve Orman İl Müdürü ile ekibine ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Vali Akkoyun, projenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı